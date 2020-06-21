Путин рассказал, что часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин рассказал, что из-за поздней работы часто остается ночевать в Кремле. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я заканчиваю иногда достаточно поздно. Ну полвторого, в два ночи», — сказал Путин.

Президент добавил, что «всегда почти» остается в комнате отдыха в Кремле.

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