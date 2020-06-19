ВЦИОМ: 75% россиян считают, что ЦИК хорошо справляется с обязанностями

36% россиян считают ЦИК главным органом, обеспечивающим соблюдение избирательных прав граждан.

Таковы данные нового опроса ВЦИОМ, опубликованного в пятницу, 19 июня.

Ровно треть опрошенных полагают, что ЦИК играет важную роль в обеспечении соблюдения избирательных прав граждан наравне с другими органами.

Большинство россиян считают, что ЦИК хорошо справляется со своими задачами. Речь идёт о 71-75% (по разным критериям) участников социологического исследования.

Восприятие председателя ЦИК преимущественно положительное: 43% относятся к Элле Памфиловой скорее положительно, а 9% скорее отрицательно. Доверяет же ей каждый второй житель страны — 51%.

В ходе опроса было установлено, что 82% от планирующих принять участие в голосовании говорят о добровольном характере посещения общероссийского голосования с целью внесения изменений в Основной закон страны.