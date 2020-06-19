Названы причины смерти бывшего главы Чувашии Игнатьева

Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев скончался из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом рассказала ТАСС замглавврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова.

По ее словам, Игнатьев ранее неоднократно обращался за медицинской помощью. Так, в феврале текущего года он поступил в центр в тяжелом состоянии. У мужчины был обширный инфаркт, после чего сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов.

«Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — добавила Конашкова.

Кроме того, Игнатьев, по ее данным, обращался аз медицинской помощью в центр и в мае.

«Больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», — резюмировала Конашкова.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о смерти Игнатьева накануне вечером. По данным источника, экс-глава Чувашии болел коронавирусом.

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