Володин упрекнул КПРФ в связях с олигархами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на критику поправок к Конституции со стороны КПРФ напоминанием о том, как компартия сотрудничала с олигархами в начале 2000-х. Так в интервью «Газете.Ru» он отреагировал на отказ КПРФ поддержать поправки.

«И при этом говорят про олигархию. Я вам могу сказать в отношении олигархии. 2003 год, принимается закон, судьбоносный для нашей страны: на тот период времени у нас практически все нефтяные компании были частными, и «Газпром» был у государства менее чем на 30%, а стоимость нефти и газа стала расти. У нас бюджет минимальный, долговые обязательства. Президент выходит в Государственную думу с предложением увязать вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть. Вот в этом судьбоносном решении КПРФ и другие партии пошли на сделку с олигархами и не поддержали это решение», — рассказал Володин.

По его словам, решение было принято только в 2004 году, когда в Госдуме было сформировано большинство у «Единой России».

«Оно позволило нам рассчитаться с долгами, которые на 60% были от Советского Союза и только 40% — долги 90-х годов. Позволило нам запустить национальные проекты, выплачивать заработную плату, повысить социальные стандарты. И нам руководитель этой партии говорит про олигархат. Послушайте, вы сами там были по уши, вас финансировали и вами кукловодили», — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы также добавил, что КПРФ «подняла тему вождей», однако коммунисты в истории нашей страны сами неоднократно показывали презрительное отношение по отношению к своим лидерам прошлого.

«А когда речь идет о вождях, уж раз они эту тему подняли, то надо было думать о Мавзолее раньше, а не топтать Ленина сначала на съезде, игнорируя его обращение к членам партии, письмо к съезду так и не было рассмотрено. Не надо топтать было Сталина на XX съезде, если вы так бережно к ним относитесь и если считаете себя преемниками этой партии. Вот где здесь преемственность, честность, последовательность?» — задался вопросом Володин.

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