Володин высказался о разблокировке Telegram

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что если решение суда о блокировке Telegram не может быть исполнено, оно должно быть изменено. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Если суд принимает решение, то это решение должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно или не могут его исполнить, значит должны корректировать решения, принимать другие решения. Все решения должны быть на основе здравого смысла», — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что следит за публикациями в Telegram через обзоры, которые готовят для него помощники, но для общения со своими избирателями Володин предпочитает пользоваться Instagram.

Telegram в России блокировался с 2018 года, при этом во время пандемии коронавируса Минкомсвязь и оперативные штабы использовали мессенджер как официальный канал связи. 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера.

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