Путин ответил на вопрос о звонках внуков

Президент России Владимир Путин рассказал о своих внуках в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», фрагмент которой ее ведущий Павел Зарубин выложил на своей странице в Instagram.

Так, российский лидер поделился, что общается с ними, даже пребывая в Кремле.

По словам президента, его внуки могут ему дозвониться даже в рабочий кабинет.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил Путин.

Полная версия интервью выйдет 21 июня.

На «Прямой линии» в 2018 году Путин заявил, что ему хотелось бы больше общаться со своими внуками. В 2017 году он объяснил, почему не показывает внуков.