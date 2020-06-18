Путин ответил на вопрос о звонках внуков
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Президент России Владимир Путин рассказал о своих внуках в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», фрагмент которой ее ведущий Павел Зарубин выложил на своей странице в Instagram.
Так, российский лидер поделился, что общается с ними, даже пребывая в Кремле.
По словам президента, его внуки могут ему дозвониться даже в рабочий кабинет.
«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил Путин.
Полная версия интервью выйдет 21 июня.
На «Прямой линии» в 2018 году Путин заявил, что ему хотелось бы больше общаться со своими внуками. В 2017 году он объяснил, почему не показывает внуков.