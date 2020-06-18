Володин объяснил превосходство российской системы здравоохранения над американской

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал систему здравоохранения России более эффективной, чем в США. По его словам, это показала пандемия коронавируса.

«Наша система здравоохранения более эффективна. Мы видим, что система здравоохранения американская менее эффективна оказалась. Но еще самое печальное заключается в том, что те стандарты, которые Америка декларировала, оказались только на бумаге или для других стран, когда они говорили о том, как должно быть», — сказал Володин в интервью «Газете.Ru».

Он пояснил, что, несмотря на успехи США в медицине, помощь гражданам во время пандемии там оказывалась хуже, чем в России, поскольку многие не могли оплатить необходимые медицинские услуги.

«52% погибших от коронавируса – на дому, более 20% умерли в домах престарелых. Это говорит о том, что им не оказана медицинская помощь, это говорит о том, что у них либо не было страховки, либо эта страховка не покрывала затраты нахождения, допустим, на ИВЛ. В Америке взяли, выдали $1200, а для того, чтобы оказать помощь, надо $72 тыс. Вот вам, пожалуйста, ответы на вопросы. Да, медицина у них достигла многого, но здравоохранение, оказание помощи гражданам – нет», — сказал председатель Госдумы России.

Полное интервью с Вячеславом Володиным о работе парламента в условиях пандемии коронавируса, поправках в Конституцию и о том, кто будет после Владимира Путина, читайте на «Газете.Ru».