Вячеслав Володин прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова

В интервью «Газете.Ru» председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае смертельного происшествия нельзя делать никаких исключений для известных или влиятельных людей.

«Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и для бизнесменов, и для губернаторов, и министров. Вот давайте из этого исходить», — подчеркнул политик.

При этом Володин отметил, что авария с участием Ефремова, в которой погиб человек, попадает под действие принятого год назад закона, ужесточающего уголовную ответственность за гибель людей по вине пьяного водителя.

По словам спикера Госдумы, закон позволил сократить число погибших в таких авариях на 35%.

«За год попросил, чтобы была аналитика, она абсолютно положительная и говорит о том, что закон правильно принят. На 35% сократилось количество смертей от пьяных водителей, на 11,5% сократилось количество пострадавших людей от пьяных наездов, <количество> травмированных граждан сократилось, и это результат как раз принятия закона, ужесточающего ответственность за пьяную езду, если только это повлекло жертвы», — сказал Володин.

Закон, ужесточающий наказание для виновников «пьяных» ДТП, вступил в силу в конце июня прошлого года. Если в подобной аварии погиб человек, виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. Если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель двух и более лиц, срок заключения может составить 15 лет.

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