Володин рассказал, кто будет после Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса, про голосование по поправкам в Конституцию и о том, кто будет после Владимира Путина.

Полное интервью выйдет на «Газете.Ru» в ближайшее время.

Вячеслав Володин занимает пост председателя Госдумы с 5 октября 2016 года. До этого он работал первым замглавы администрации президента Российской Федерации и руководителем аппарата правительства.