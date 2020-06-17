США введут новые санкции против Сирии, Асада и его жены

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Сирии, передает РИА «Новости».

В заявлении Помпео говорится, что под ограничения попадут также президент САР Башар Асад и его супруга Асма Асад.

Новый санкционный перечень, по словам госсекретаря, включает в себя 39 наименований. Он вводится в соответствии с законом «Цезарь». Целью кампании является лишение режима Асада доходов и поддержки.

Санкционные меры, как говорится в заявлении, также направлены против сирийского бизнесмена Муххаммеда Хамшо, и брата Асада — Махера Асада, который возглавляет 4-ю дивизию армии САР.

Ранее совет ЕС продлил санкции против Сирии до 1 июня 2021 года.