Экс-советник-посланник СССР в Хельсинки не стал комментировать информацию о планах передачи Карелии

Бывший советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин не стал комментировать информацию о планах передачи Карелии соседней Финляндии.

Ранее писатель и экс-дипломат Юкка Сеппинен в своей новой книге рассказал о готовности СССР при Горбачеве передать Карелию.

Он утверждал, что в 1990 году к нему обратился Паузин и сообщил, что «либеральное большинство политбюро» готово к переговорам о передаче Карелии, поскольку на восстановление территории у страны не было ресурсов.

Сам Лев Паузин не стал отвечать «Газете.Ru» на просьбу подтвердить или опровергнуть этот разговор с финским дипломатом.

«Нет, извините», — сказал он.

Ранее утверждения Сеппинена опроверг экс-замглавы МИДа Андрей Федоров. По его словам, никаких обсуждений на официальном уровне на тему передачи Карелии не было ни при Михаиле Горбачеве, ни при Борисе Ельцине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Лишний» Выборг: в Финляндии раскрыли планы СССР отдать Карелию