Захарова оценила заявление главы МИД Украины о российских паспортах для Донбасса

Получение российских паспортов жителями Донбасса — это историческое свидетельства их ответа Киеву. Такое заявление опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, тем самым ответив на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что получение в самопровозглашенных республиках ЛНР и ДНР паспортов РФ — «это филькина грамота».

Представитель МИД РФ напомнила, что под «филькиной грамотой» во времена царя Ивана Грозного подразумевались обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый Малютой Скуратовым митрополит сейчас почитается как святитель Филипп Московский.

«Они [паспорта] не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией... но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима», — написала Захарова.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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