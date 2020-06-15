Захарова оценила заявление главы МИД Украины о российских паспортах для Донбасса

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Получение российских паспортов жителями Донбасса — это историческое свидетельства их ответа Киеву. Такое заявление опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, тем самым ответив на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что получение в самопровозглашенных республиках ЛНР и ДНР паспортов РФ — «это филькина грамота».

Представитель МИД РФ напомнила, что под «филькиной грамотой» во времена царя Ивана Грозного подразумевались обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый Малютой Скуратовым митрополит сейчас почитается как святитель Филипп Московский.

«Они [паспорта] не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией... но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима», — написала Захарова.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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