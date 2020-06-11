Песков: переход от онлайн-совещаний к обычным «не за горами»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о переходе от формата онлайн-совещаний к обычным будет принимать глава государства Владимир Путин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что конкретной даты перехода в привычный режим общения нет, однако это время «не за горами».

«Конкретной даты нет. Это будет зависеть от решения главы государства», — заключил представитель Кремля.

Песков также добавил, что дистанционный формат не способен полностью заменить обычный режим работы, однако ряд элементов дистанционного общения будут использоваться и после пандемии коронавируса, поскольку они экономят время.

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