Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в Ливии

ГлаваТурции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по регулированию ситуации в Ливии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения турецких информагентств.

«Конечно, это (ситуацию в Ливии) будет необходимо обсудить с господином Путиным. У меня с ним также, возможно, будут переговоры», — сказал Эрдоган.

Он также заявил, что недавно провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по данному вопросу.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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