Путин и зарубежные лидеры посмотрят парад Победы с трибуны

Президент России Владимир Путин и приглашенные главы зарубежных государств посмотрят парад Победы в Москве с трибуны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал «Вести.Ru».

«Безусловно, будет президент и гости на трибуне», – отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что условия, связанные с эпидемиологической ситуацией, «предстоит уточнить».

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

По последней информации, в России выявлено 405 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 4 693 — с летальным исходом. Выздоровели 171 883 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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