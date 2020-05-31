Трамп: нельзя быть лидером в мире, если не лидируешь в космосе

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для Соединенных Штатов занимать лидирующую роль в освоении космоса и пообещал, что первыми людьми на Марсе станут американцы, передает «Интерфакс».

«Ты не можешь быть «номером один» на Земле, если ты — «номер два» в космосе. И мы нигде не будем «номером два», — сказал Трамп, обращаясь к сотрудникам Nasa после успешного запуска корабля Crew Dragon.

Трамп также заявил, что первой женщиной, которая высадится на Луне обязательно станет американка, а первыми людьми на Марсе — американцы.

По его словам, для Соединенных Штатов в освоении космоса настало «самое лучшее время» и впереди у страны «захватывающие годы».

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 22:22 по Москве в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

Полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

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