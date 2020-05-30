ВЦИОМ: 93% россиян информированы о голосовании по поправкам к Конституции

93% россиян знают о голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.

Таковы итоги опроса ВЦИОМ, опубликованного в субботу, 30 мая.

Среди социального блока лидирует поправка об обеспечении государством доступности и качества медобслуживания (95%).

Что касается защиты суверенитета страны, то в этом блоке первенство у положения о защите целостности и неделимости страны (88%).

«Самая важная поправка, касающаяся убеждений наших сограждан, — защита исторической правды. Не допускается фальсификация истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества (89%)», - отмечается в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе ВЦИОМа.

Самая важное, по мнению участников социологического исследования, изменение в политическом блоке — поправка о том, что одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совфеда и депутатом Госдумы (67%).

В сфере экологии россияне признают важнейшей поправку о защите природы (93%).