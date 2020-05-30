Грузия позитивно реагирует на возможное восстановление авиасообщения с РФ

Грузия позитивно реагирует на возможное восстановление авиасообщения с Россией. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра республики по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе, передает ТАСС.

Он отметил, что намерен на предстоящей встрече с членом Совета федерации России Григорием Карасиным в Праге обсудить данный вопрос.

По его словам, встреча запланирована на август-сентябрь и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Будут затронуты такие темы, как торгово- экономические связи, транспортные и гуманитарные вопросы.

«В принципе, по восстановлению авиасообщения, я еще раз отмечу, что наша позиция является позитивной. Но опять-таки тема восстановления авиасообщения зависит от позиции России и эпидемиологической ситуации», — уточнил Абашидзе.

По указу президента России Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Москва пошла на этот шаг после того, как 20 июня 2019 года несколько тысяч человек устроили в грузинской столице у здания парламента антироссийский митинг. Поводом стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

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