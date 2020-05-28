Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин

Российский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил писатель Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.

«Умер Сергей Мохнаткин. Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость», — написал он.

Смерть активиста подтвердила «МБХ-медиа» супруга оппозиционера Анна Кречетова.

«Нам недавно позвонили, минут 20 назад из реанимации и сказали, что да, [умер]», — сказала она.

Сергей Мохнаткин был активным участником оппозиционных акций, несколько раз был осужден и отбывал наказания в местах лишения свободы. Оппозиционер не раз жаловался на избиения в колонии. В 2019 году был госпитализирован из-за травмы, полученной в тюрьме.

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