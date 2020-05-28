Иностранные эксперты рассказали об избирательном процессе в условиях спада пандемии

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Выход из пандемии. Возвращение выборов».

Член СПЧ, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод отметил, что в ряде стран на спаде эпидемии коронавируса уже проходят выборы. Так, в Южной Кореи 15 апреля состоялись парламентские выборы. Во Франции правительство решило провести 28 июня второй тур прерванных эпидемией муниципальных выборов, первый тур которых прошел 15 марта. В Сербии на конец июня назначены парламентские выборы.

В свою очередь, сербский эксперт Слободан Стойичевич рассказал, что специальные меры к парламентским выборам, которые пройдут 21 июня, в стране еще не приняты. «Никаких мер пока не принято, и все работает в обычном режиме. Вот вчера только правительство приняло решение, что разрешается собрания до тысячи человек с соблюдением дистанции один метр. Скорей всего, маски будут, перчатки, но остальные меры — об этом вообще пока никто не говорил», — сказал он, добавив, что с 1 июня начинаются предвыборные мероприятия.

В свою очередь, президент Русской общины Франции Андрей Гульцев отметил, что явка в первом туре муниципальных выборов была очень низкой.

«Как говорит вся оппозиция, естественно, правящая партия просто молчит, хотя признает, что сделали ошибку, выборы 15 марта не надо было организовывать, потому что все уже понимали, что началась пандемия, были заполнены госпитали [...] На результаты это повлияло, была самая низкая явка, с одной стороны, все говорят, что с каждым разом все ниже и ниже, но тут явно процентов на 20-25 было меньше, чем обычно, то есть средняя явка была всего 30% по стране», — цитирует эксперта РАПСИ.

По его словам, во Франции в качестве одной из форм голосования используется доверенность.

«У нас разрешается голосование по доверенности, то есть один человек может проголосовать за себя и еще за кого-то. Доверенность оформляется либо в полиции и в жандармерии, либо, когда их нет в маленьких городках, приходит тот, кто дает доверенность и говорит на кого. И на участке, когда кто-то приходит с доверенностью, там уже лежат списки – кто придет и с доверенностью от кого», — пояснил Гульцев.

В конце апреля ВЦИОМ представил данные мониторингового исследования о намерениях граждан принять участие в общероссийском голосовании. Так, 66% респондентов не исключили, что примут участие в голосовании, в том числе 47% точно намерены это сделать. Не намерены участвовать в голосовании 15%, в том числе 9% точно. При этом о желании проголосовать «за» поправки заявили 50% от планирующих принимать участие в голосовании, против — 26%.