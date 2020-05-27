Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
«Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры отметили важность совместных усилий по выполнению договоренностей ОПЕК+.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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