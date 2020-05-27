Путин сильно бросил ручку на стол в ходе совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Государственный лидер сделал это после слов о том, что ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и тысяч граждан. Он отметил, что люди рискуют остаться без жилья, а их жизням угрожает опасность.

Совещание прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и ряд губернаторов регионов.

Согласно данным МЧС, около 180 населенных пунктов оказались в зоне подтопления. С начала паводкоопасного периода паводки затронули уже 39 регионов страны.