Трамп призвал газету NYT вернуть Пулитцеровские премии

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз призвал газету New York Times вернуть полученные Пулитцеровские премии, в том числе за статьи о России, которые он ранее назвал недостоверными. О этом президент написал на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, газета получила эти премии за некорректное освещение «незаконной охоты на ведьм в России».

»[Они] проводят свои расследования следующим образом: подумайте о самых худших вещах, которые вы можете сказать о Дональде Трампе, притворитесь, что есть источники, и скажите. Верните премии!», — написал Трамп.

Ранее стало известно, что журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии за критические статьи о России. Они получили награду в категории «Международная журналистика» за серию статей, «написанных с риском для жизни», которые разоблачают «хищнические действия режима Владимира Путина».

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