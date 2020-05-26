Экс-глава Чувашии подал иск к Путину за увольнение с поста

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал на президента РФ Владимира Путина иск в Верховный суд, в котором оспаривает указ о досрочном прекращении своих полномочий. Информация об этом появилась на сайте суда.

Судебное заседание по данному делу назначено на 30 июня 2020 года. Рассматривать иск будет судебная коллегия по административным делам.

Дело было принято к производству 21 мая, в четверг.

Путин освободил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в январе 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал причину увольнения экс-главы Чувашии