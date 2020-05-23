Названа предварительная причина смерти украинского депутата Давыденко

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал предварительную причину смерти народного депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Предварительная версия - самоубийство», — заявил Шкиряк.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативники Киева. Также там присутствуют глава национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Тело 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы нашла уборщица в его офисе в Киеве. После этого женщина позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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