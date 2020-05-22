Депутат Макаров объяснил, почему назвал предложение о бесплатной раздаче масок «пиаром»

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров объяснил, почему назвал «бесчеловечным пиаром» инициативу депутатов КПРФ о бесплатной раздаче масок населению. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Все дело в том, что мою фразу связали с поправками, которую вносили депутаты от КПРФ. Эта поправка звучала не просто, как раздать маски. Они сказали, что надо обеспечить из федерального бюджета раздачу бесплатных масок всему населению», — пояснил парламентарий.

При этом депутаты-коммунисты не указали конкретных механизмов реализации своей инициативы, добавил Макаров.

«Можно ли в бюджете предусмотреть, как будут раздаваться маски? Кому и сколько масок нужно? Мы собираемся всем раздавать, вне зависимости от материального положения? Поправка не содержала никакой конкретики и механизмов реализации. Она содержала только лозунг: давайте бесплатно раздадим маски! Да давайте, только как будем раздавать?», — сказал он и добавил, что этот вопрос уже решен государством.

«Государство решило этот вопрос через адресное предоставление льгот тем, кто может адресно эти маски раздать. Какие-то регионы выделяют деньги нуждающимся, чтобы они купили маски», — заключил депутат.

Ранее ряд СМИ раскритиковал слова Андрея Макарова о «бесчеловечном пиаре», поскольку посчитали, что депутат выступил против бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты россиянам.

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