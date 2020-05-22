ВОЗ собрала $800 млн на борьбу с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения собрала $800 млн на борьбу с коронавирусом, пишет ТАСС.
Отмечается, что по первоначальным подсчетам, организации для этих целей необходимо $1,7 млрд.
«Были определены наши потребности — 1,7 млрд долларов для борьбы с COVID-19. Из них 800 млн долларов уже получены или заявлены. Но не хватает 900 млн долларов», — приводятся слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По всему миру заразились больше 5,2 миллиона, скончались 335 тысяч человек.
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