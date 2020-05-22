ВОЗ собрала $800 млн на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения собрала $800 млн на борьбу с коронавирусом, пишет ТАСС.

Отмечается, что по первоначальным подсчетам, организации для этих целей необходимо $1,7 млрд.

«Были определены наши потребности — 1,7 млрд долларов для борьбы с COVID-19. Из них 800 млн долларов уже получены или заявлены. Но не хватает 900 млн долларов», — приводятся слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По всему миру заразились больше 5,2 миллиона, скончались 335 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия получит от Всемирного банка €90 млн на борьбу с коронавирусом

— Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом

— Россия провела 8,1 млн тестов на коронавирус