Зеленского спросили про Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции ответил на вопрос про обсуждение Крыма на международных площадках. Трансляцию вели украинские телеканалы.

По словам Зеленского, Украина обсуждает ситуацию по Крыму с европейскими партнерами. Он отметил, что этот вопрос сейчас обсуждается в контексте снятия санкций с России.

«США и Канада и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, — все они понимают, и публично говорят про санкционную политику ... пока Крым не вернется санкции не будут сняты», — сказал Зеленский.

По его словам, он пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я сказал это Путину. Я чувствую что Россия не хочет оговаривать этот вопрос», — сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что в минском процессе обсуждение Крыма не поднимается.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.