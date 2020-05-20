РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня

В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Так, речь идет о дате 24 июня. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.

Удобство этой даты объясняется тем, что в случае ее выбора будний день будет объявлен выходным и станет оплачиваемым. Именно так планировалось поступить в вопросе голосования изначально.

Однако эти события могут состояться и в разные дни. В качестве других вариантов для голосования рассматриваются дни в начале июля, а для парада Победы — 3 сентября.

При этом источники отметили, что окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса.

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