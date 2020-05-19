Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США

Палестина разрывает все соглашения с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, сообщает местное новостное агентство WAFA со ссылкой на речь палестинского лидера Махмуда Аббаса.

Причиной выхода палестинской стороны из договоренностей является намерение Израиля при поддержке США присоединить земли Палестины, заявил Аббас. Он подчеркнул, что с данного момента всю ответственность перед международным сообществом несет Израиль как оккупационная сила.

В январе 2020 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которая подразумевает создание двух государств. Среди условий значилось признание суверенитета Израиля над имеющимися на палестинской территории еврейскими поселениями, и об отказе арабского государства от вооруженной борьбы.

Проект Трампа поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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