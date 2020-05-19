Трамп: ВОЗ должен подтвердить независимость от КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирной организации здравоохранения необходимо «продемонстрировать свою независимость» от политики КНР и провести реформе в своей структуре и управлении. Об этом он написал в письме директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, которое опубликовал у себя в Twitter.

«Ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией, обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ состоит в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая», — написал Трамп.

Он добавил, что «необходимые реформы» будут обозначены в ходе совместных консультаций между ВОЗ и его администрацией.

По его словам, чтобы США не вышли из организации, «ей нужно действовать быстро».

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