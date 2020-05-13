СМИ узнали об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный планируют объединить регионы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.

По информации издания, главы субъектов объявят о своем решении 13 мая в столице НАО — Нарьян-Маре. Как предполагается, референдум по объединению пройдет уже в текущем году.

Объединение в один регион выгодно и Архангельской области, и НАО. Бюджет последнего во многом завязан на нефтяных доходах, которые на сегодняшний день сократились. Кроме того, в субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, поэтому было бы логично создать «нефтегазовый бассейн».

Ранее сменили глав Архангельской области и НАО. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, его место занял Александр Цыбульский, руководитель НАО. В свою очередь, врио главы НАО стал Юрий Бездудный.