Песков уточнил, когда Путин выступит с обращением к россиянам
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин выступит в понедельник, 11 мая, с обращением к гражданам в начале совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
По словам Пескова, глава государства выступит во второй половине дня. Он будет говорить о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также о различных мерах поддержки жителей и экономики.
Общее число зараженных коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 221 344. Всего с начала пандемии умерли 2009 человек.
Ранее Путин обращался к гражданам 28 апреля. Тогда президент РФ анонсировал продление режима самоизоляции и ряд мер поддержки для россиян.
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