Путин: Россия надежно защищена от посягательств на ее целостность

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Российский президент Владимир Путин убежден, что Россия в настоящее время полностью защищена от попыток ее развалить. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Наша страна на сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне», — заявил глава государства.

Он обратил внимание на принцип, сформулированный Никколо Макиавелли, — «разделяй, а потом властвуй». Те, кто хочет разделить Россию, хотят над ней властвовать, пояснил он.

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