Захарова раскритиковала заявление Белого дома о странах-победителях нацизма

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С заявлением Белого дома, в котором провозглашается победа США и Великобритании над нацизмом и игнорируется вклад СССР, нельзя мириться, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Слова Белого дома противоречат совместному заявлению президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которое посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, отметила Захарова. Она подчеркнула, что в заявлении глав государств «говорится о примере объединения государств», в то время как в публикации Белого дома «из числа победителей исключены все, кроме двух».

Ранее Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Запись сопровождалась подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

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