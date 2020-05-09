Мадуро поздравил Путина с Днем Победы
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина и народ России с Днем Победы на своей странице в Twitter.
«Я присоединяюсь к 75-й годовщине победного окончания Великой Отечественной войны против нацистской Германии, приветствуя нашего брата Владимира Путина и российский народ», – написал Мадуро.
Он также добавил, что Победа над фашизмом свидетельствует о решимости народа жить в мире, который «свободен от всех форм имперского господства».
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