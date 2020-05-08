Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Цзиньпин в ходе разговора поздравил российского лидера с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер также выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19.

Кроме того, он отметил особую роль России и Китая в поддержании безопасности и глобального мира.

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