Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Цзиньпин в ходе разговора поздравил российского лидера с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Китайский лидер также выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19.
Кроме того, он отметил особую роль России и Китая в поддержании безопасности и глобального мира.
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