Путин: РФ и США могли бы немало сделать для международной стабильности

Президент России Владимир Путин в своем поздравительном послании американскому коллеге Дональду Трампу в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил, что РФ и США могли немало сделать для международной стабильности. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

По словам российского лидера, обе страны сейчас находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам.

«Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности», — указано в сообщении.

Путин также подчеркнул, что Россия помнит о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу и никогда не забудет о советско-американском боевом содружестве.

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