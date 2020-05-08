Трамп назвал вручение Пулитцеровской премии NYT за статьи о России позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за критические статьи о России, передает РИА «Новости».
По его словам, эти статьи — «фейковые новости», и премия должна быть немедленно возвращена.
«Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, – это позор, покуда они не заберут обратно эту премию», — заявил Трамп.
Он отметил, что награда была вручена за «неправду».
Ранее стало известно, что журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России. Они получили награду в категории «Международная журналистика» за серию статей, «написанных с риском для жизни», которые разоблачают «хищнические действия режима Владимира Путина».
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