Россия и Китай не обсуждают приезд Си Цзиньпина на перенесенный парад Победы

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Россия и Китай пока не обсуждали визит главы КНР Си Цзиньпина на перенесенный парад Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на посла России в Китае Андрея Денисова.

«Нет, сейчас этот вопрос снят и отложен, мы об этом пока ничего не говорим, потому что это пока невозможно», — ответил Денисов на соответствующий вопрос.

Посол также выразил надежду, что «в какой-то форме контакт состоится».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин приедет в Россию на парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже президент России Владимир Путин объявил о переносе праздничных мероприятий из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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