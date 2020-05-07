Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Об этом сообщается на сайте Зеленского.

«Верю, что он сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — сказал Зеленский.

Соответствующий указ лидер Украины подписал 7 мая.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В свою очередь Грузия заявила, что отзовет своего посла из Киева в случае, если экс-президент займет должность в правительстве Украины.

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