Путин и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Абэ проинформировали друг друга о том, какие меры предпринимаются в связи с пандемией.

«Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов», — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лаворов обсудил борьбу с коронавирусом с главой МИД Британии Домиником Раабом.

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