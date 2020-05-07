Путин и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Абэ проинформировали друг друга о том, какие меры предпринимаются в связи с пандемией.
«Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов», — сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лаворов обсудил борьбу с коронавирусом с главой МИД Британии Домиником Раабом.
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