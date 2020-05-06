Путин заявил о важности обмена информацией с другими странами о COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил о важности обмена информацией с другими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам реализации ранее предпринятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По его словам, обмен данными в период пандемии — «крайне важная вещь».

Российский лидер отметил, что иностранные партнеры настроены на позитивную совместную работу в этом направлении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин считает, что снятие ограничений возможно только с учетом мнения ученых