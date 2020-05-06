Путин заявил о важности обмена информацией с другими странами о COVID-19
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Президент России Владимир Путин заявил о важности обмена информацией с другими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам реализации ранее предпринятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По его словам, обмен данными в период пандемии — «крайне важная вещь».
Российский лидер отметил, что иностранные партнеры настроены на позитивную совместную работу в этом направлении.
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