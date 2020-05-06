Мишустин не будет участвовать в совещании Путина по коронавирусу

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Премьер-министр России Михаил Мишустин не будет принимать участие в видеосовещании президента России Владимира Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Владимир Путин проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с коронавирусом в среду, 6 мая.

На вопрос, ожидается ли присутствие Мишустина на совещании, Песков ответил «нет».

Премьер-министр России 30 мая сообщил президенту, что его тест на коронавирус оказался положительным, поэтому он должен отправиться в больницу для лечения. И. о. премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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