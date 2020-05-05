NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте оргкомитета данной премии.

В материале указывается, что награду сотрудникам издания присудили в категории «Международная журналистика». Коллектив этого СМИ был отмечен за серию статей, «написанных с риском для жизни», которые разоблачают «хищнические действия режима Владимира Путина».

При этом не уточняется за какие-именно публикации газета была удостоена премии.

Как сообщает сайт The New York Times, издание было отмечено наградой за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других государств с момента выборов президента в США, состоявшихся в 2016 году.

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