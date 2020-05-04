Путин проведет совещание по коронавирусу 6 мая

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Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Как заявил представитель Кремля, в ходе онлайн-встречи будет обсуждаться реализация решений по борьбе с пандемией, которые уже были приняты. Кроме того, на совещании президенту представят рекомендации по выходу из режима самоизоляции, а также новые меры поддержки бизнеса.

Ранее президент выступил с обращением, в ходе которого объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями, таким образом продлив до 12 мая нерабочий режим с учетом майских праздников.

Роспотребнадзор, по поручению президента, должен к 5 мая разработать параметры последовательного выхода с 12 мая из режима ограничений исходя их текущей эпидемиологической ситуации и прогноза.

Правительству Путин поручил предоставить новый пакет мер поддержки экономики и подготовить общенациональный план действий для нормализации деловой жизни в стране.

В России на данный момент выявлено 134,6 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 280 человек, вылечились 16,6 тыс.