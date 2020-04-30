Путин рассказал о принятии решений по поддержке экономики в отсутствии Мишустина
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, как будет обстоять ситуация с принятием решений по поддержке экономики, пока исполняющим обязанности премьера будет Андрей Белоусов.
Ранее у главы правительства России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. В связи с этим Мишустин предложил назначить исполняющим обязанности премьера вице-премьера Андрея Белоусова.
Путин отметил, что без участия Мишустина окончательные решения по поддержке экономики приниматься не будут.
Сам Мишустин сообщил, что кабмин продолжит работать в штатном режиме, а сам он останется на связи, в том числе с главой государства.
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