Путин рассказал о принятии решений по поддержке экономики в отсутствии Мишустина

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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, как будет обстоять ситуация с принятием решений по поддержке экономики, пока исполняющим обязанности премьера будет Андрей Белоусов.

Ранее у главы правительства России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. В связи с этим Мишустин предложил назначить исполняющим обязанности премьера вице-премьера Андрея Белоусова.

Путин отметил, что без участия Мишустина окончательные решения по поддержке экономики приниматься не будут.

Сам Мишустин сообщил, что кабмин продолжит работать в штатном режиме, а сам он останется на связи, в том числе с главой государства.

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