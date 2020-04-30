Рада: Саакашвили не будет вице-премьером Украины

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее согласился стать вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность. Об этом сообщил в эфире телеканала «112. Украина» глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, Саакашвили и украинский президент Владимир Зеленский несколько дней вели переговоры относительно его будущей должности и нашли новый формат.

«Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой», — - сказал Арахамия.

Он также не уточнил, где именно экс-президент будет работать.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В свою очередь Грузия заявила, что отзовет своего посла из Киева в случае, если экс-президент займет должность в правительстве Украины.

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