Застрявшие за границей россияне получат дополнительные выплаты

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Застрявшие за границей из-за коронавируса россияне получат дополнительные средства от правительства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — сказал Мишустин.

Он добавил, что россияне получат деньги на оплату жилья, питания, продление виз и других документов.

По словам премьера, правительство продолжает предпринимать меры, чтобы вывезти граждан домой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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