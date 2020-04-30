В Раде предрекли уничтожение государственности Украины

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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украину ждет гибель, если не появится сильный лидер. Его слова приводятся на сайте партии.

«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров», — сказал Кива.

По его словам, лоббизм проникает во все ветви власти. Об этом свидетельствует попытка назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

Кива отметил, что это назначение является основным условием для выдачи кредита МВФ. Саакашвили пытаются «затянуть» во власть лишь в угоду иностранным партнерам, невзирая на его преступления в Грузии.

Депутат добавил, что действующий президент Зеленский не имеет опыта и полноценной команды, чтобы противостоять процессам, направленным на уничтожение государственности.

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